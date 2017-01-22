События и факты
16.08 В Черкесске суд прекратил дело о незаконном миссионерстве
19.04 Сборник "Свобода совести в России"
11.04 Молитвенный завтрак и 140-летие Синодального перевода Библии
01.04 Закон о защите самостроев религиозного назначения
30.11 Синодальному переводу Библии – 140 лет
28.11 Христианство в Китае
Новое
Христианская гвардия Дональда Трампа
Общество
Христианская гвардия Дональда Трампа
Роман ЛУНКИН
Церковные сети вокруг политики
22.01.2017
180
Хор не ангелов
Бог
Хор не ангелов
19.01.2017 Наталья АНДРИАНОВА
83
Прочитать то, что не написано
Писания
Прочитать то, что не написано
18.01.2017 Алесь ДУБРОВСКИЙ
161
Отражение славы
Писания
Отражение славы
15.01.2017 Андрей СУХОВСКИЙ
124
Никаких галочек
Церковь
Никаких галочек
14.01.2017 Наталья АНДРИАНОВА
132
Жить с Ним и для Него
Бог
Жить с Ним и для Него
13.01.2017 Михаил Черенков
174
Они говорили со мной
Взгляд
Они говорили со мной
12.01.2017 Игорь Попов
172
Будет ли Россия уважать Библию?
Общество
Будет ли Россия уважать Библию?
11.01.2017 Роман ЛУНКИН
266
Размышления на Кипре
Взгляд
Размышления на Кипре
09.01.2017 Алексей КЛИМЕНКО
94
Место для Бога
Бог
Место для Бога
27.12.2016 Дон ПОСТЕМА
308
Бремя потрясений
Творчество
Бремя потрясений
22.12.2016 Игорь Попов
863