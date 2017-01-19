Цитата

"На обочинах жизни мы призваны поступать подобно доброму самарянину... но настанет момент, когда мы поймем, что надо изменить всю дорогу в Иерихон, чтобы на ней постоянно не били и не грабили прохожих. Истинное сострадание не сводится к тому, чтобы кинуть монетку нищему. Оно приводит к пониманию, что необходимо изменить ту систему, которая рождает нищих. Мы призваны быть добрыми самарянами, но когда ты поднимешь из канав множество людей, ты начинаешь задавать вопрос: может быть, стоит перестроить всю дорогу в Иерихон?"