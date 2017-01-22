Христианский центр «Мирт»
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События и факты
16.08
В Черкесске суд прекратил дело о незаконном миссионерстве
19.04
Сборник "Свобода совести в России"
11.04
Молитвенный завтрак и 140-летие Синодального перевода Библии
01.04
Закон о защите самостроев религиозного назначения
30.11
Синодальному переводу Библии – 140 лет
28.11
Христианство в Китае
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Общество
Христианская гвардия Дональда Трампа
Роман ЛУНКИН
Церковные сети вокруг политики
22.01.2017
241
Бог
Хор не ангелов
19.01.2017
Наталья АНДРИАНОВА
101
Писания
Прочитать то, что не написано
18.01.2017
Алесь ДУБРОВСКИЙ
182
Писания
Отражение славы
15.01.2017
Андрей СУХОВСКИЙ
139
Церковь
Никаких галочек
14.01.2017
Наталья АНДРИАНОВА
143
Бог
Жить с Ним и для Него
13.01.2017
Михаил Черенков
190
Взгляд
Они говорили со мной
12.01.2017
Игорь Попов
183
Общество
Будет ли Россия уважать Библию?
11.01.2017
Роман ЛУНКИН
280
Взгляд
Размышления на Кипре
09.01.2017
Алексей КЛИМЕНКО
101
Бог
Место для Бога
27.12.2016
Дон ПОСТЕМА
321
Творчество
Бремя потрясений
22.12.2016
Игорь Попов
876
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