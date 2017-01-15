Христианский центр «Мирт»
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События и факты
16.08
В Черкесске суд прекратил дело о незаконном миссионерстве
19.04
Сборник "Свобода совести в России"
11.04
Молитвенный завтрак и 140-летие Синодального перевода Библии
01.04
Закон о защите самостроев религиозного назначения
30.11
Синодальному переводу Библии – 140 лет
28.11
Христианство в Китае
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Писания
Отражение славы
Андрей СУХОВСКИЙ
15.01.2017
35
Церковь
Никаких галочек
14.01.2017
Наталья АНДРИАНОВА
47
Бог
Жить с Ним и для Него
13.01.2017
Михаил Черенков
86
Взгляд
Они говорили со мной
12.01.2017
Игорь Попов
73
Общество
Будет ли Россия уважать Библию?
11.01.2017
Роман Лункин
193
Взгляд
Размышления на Кипре
09.01.2017
Алексей КЛИМЕНКО
69
Бог
Место для Бога
27.12.2016
Дон ПОСТЕМА
222
Творчество
Бремя потрясений
22.12.2016
Игорь Попов
812
Рецензии
Притча о потерянных сыновьях
20.12.2016
Тим Келлер
238
Рецензии
Ключ от всех дверей?
19.12.2016
Алексей САРАПУЛОВ
578
Церковь
О современном музыкальном служении
17.12.2016
Владимир Обровец
278
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